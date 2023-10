Variétés CF : la belle feinte de Wilfrid Mbappé

Ce soir, le Variétés Club de France a donné rendez-vous au stade de l’Épopée à Calais. La célèbre association d’anciennes gloires du football organise un match caritatif face à la Team Calais. Et à cette occasion, le tout jeune retraité Eden Hazard est présent.

Le Belge est d’ailleurs en forme puisqu’il a enchaîné but et passes décisives, dont une pour Wilfried Mbappé, le père de Kylian. Et si le fils a brillé hier à Lille face à l’Écosse, le père a inscrit le but du 6-0 après avoir réalisé une belle feinte face au gardien.