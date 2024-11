Un ancien international français dézingue la nouvelle génération

Le football s’égare, c’est un peu le sens des propos de l’ancien international français Gaël Givet (12 sélections). Dans un entretien accordé à Nice Matin, l’ancien défenseur de Monaco, l’OM ou encore Blackburn, a expliqué qu’il ne suivait plus le football. La faute, en partie, à une nouvelle génération moins passionnée et davantage tournée vers les apparences. «J’ai l’impression qu’on pense d’abord à avoir une belle chérie et à se mettre en photo sur les réseaux avec sa belle voiture», explique le finaliste de la Coupe du Monde 2006.

«Le foot ? Je ne le suis pas. À un moment, il y aura une prise de conscience. Quand on voit au niveau pro, cinq joueurs ou un entraîneur foncer en hurlant sur un arbitre dès qu’il siffle faute, on ne peut pas continuer, poursuit-il. Que font la Fédération, la Ligue ou même le ministère des Sports ? Qu’est-ce qu’ils attendent pour prendre vraiment les choses à bras-le-corps. Le football est en train de se ridiculiser. Je n’ai pas honte, mais presque, de voir ce qu’il devient. Cela me fait de la peine. Je suis un mec de 43 ans et un peu nostalgique. Certaines personnes partagent mon point de vue et d’autres non. Ce que je respecte. S’il n’y a que moi qui pense comme ça, je fais peut-être fausse route, mais je n’ai pas cette impression. »