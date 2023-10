Séville FC - Real Madrid : les compositions officielles

Retour de trêve internationale et pour la 10ème journée de Liga, le Real Madrid se déplace à Sánchez-Pizjuan pour y affronter le FC Séville à 18h30 à ce samedi (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Madrilènes sont en tête du championnat depuis le début de saison et n’ont perdu qu’une seule fois lors du derby de Madrid, sinon, 8 victoires en 9 matchs et une Jude Bellingham qui se révèle aux yeux du monde par ses nombreux buts, 8 au total qui font de lui le meilleur buteur de la Liga. C’est aussi l’occasion pour le Real de revoir Sergio Ramos qui retourné dans son club formateur à l’intersaison. En face, le début de saison est plus difficile pour les Sévillans qui se sont séparés de leur entraîneur lors de la trêve internationale, José Luis Mendilibar a été remlacé par Diego Alonso, ancien sélectionneur de l’Uruguay. Séville se classe actuellement 14ème avec seulement 8 points au compteur.

Côté terrain, c’est désormais du classique pour Ancelotti avec son Real en 4-4-2 losange et la pair Vinicius Jr - Rodrygo soutenue par Bellingham.. Mendy est titulaire en tant qu’arrière gauche, Tchouaméni au milieu de terrain avec Kroos et Valverde. Pour son premier onze, Diego Alonso aligne un 4-3-3 avec une charnière centrale composée de Ramos et Gudelj. Soumaré accompagné de Rakitic et Sow au milieu de terrain. En-Nesyri sera en pointe entouré de Lukebakio et Ocampos.

Les compositions d’équipes :

FC Séville : Nyland - Navas, Gudelj, Ramos (cap.), Acuna - Sow, Rakitic - Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

Real Madrid : Kepa - Carvajal (cap.), Rüdiger, Alaba, Mendy - Valverde, Tchouaméni, Kroos - Bellingham - Vinicius Jr, Rodrygo.