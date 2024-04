PSG : les explications surprenantes de Luis Enrique

« En février nous serons beaucoup plus forts », disait Luis Enrique en décembre 2023. Heureusement, il n’a pas dit "en avril". Car le PSG a déçu face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), présentant des problèmes récurrents. L’incapacité de réaliser deux mi-temps de haut niveau, la mauvaise gestion de la profondeur en défense, et l’absence de liant offensivement lorsque Mbappé n’est pas dans un bon soir. Mais Luis Enrique n’est pas du genre à reconnaître certaines faiblesses. Au contraire, au cours de sa conférence de presse d’après-match, dont voici quelques extraits.

La fragilité défensive de son équipe ? « Hier soir dix buts, aujourd’hui huit… Toutes les équipes alors sont fragiles. Nous sommes au plus haut niveau et les différences sont très petites. J’espère qu’à Barcelone il y aura beaucoup de buts et qu’ils seront en notre faveur. Le résultat indique qu’ils ont été un peu meilleurs. Je comprends le désir qu’il peut y avoir de tout détruire, mais ce n’est pas notre cas. » La domination tactique inattendue du Barça ? « Pas du tout. Ils ont utilisé la sortie de balle longue. Nous allons essayer d’être plus précis avec le ballon. Je le répète, nous aurions pu gagner ce match ».

Luis Enrique y croit dur comme fer

Il a toutefois reconnu la responsabilité de la défaite. « La seule personne qui voit toutes les séances d’entraînement, c’est moi. C’est pour cela que je travaille depuis tant d’années et j’ai pensé que c’était la meilleure option. Il est évident que le résultat discrédite mes décisions et je l’accepte. Je félicite le rival et je prépare le prochain ». Mais à l’image de ce qu’il avait fait en 2017 après la défaite 4-0 du Barça, dont il était l’entraîneur, il a vite cherché à diffuser un maximum d’optimisme et de confiance pour le match retour.

« Je n’ai aucun doute que nous pouvons nous qualifier. Tout le monde spécule, mais nous, on n’a par exemple pas perdu à l’extérieur en Championnat. On a six jours pour se préparer. Les buts à l’extérieur ne comptent plus en double, cela permet que la confrontation reste ouverte », a-t-il assuré. La sérénité de Luis Enrique après une défaite à domicile interpelle. En ne tombant pas dans le catastrophisme, il laisse la possibilité d’un exploit à l’extérieur. Il ne connait pas forcément cette terrible statistique : aucun club français ayant perdu un match aller à domicile n’a réussi à se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions.