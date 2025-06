PSG : Dembélé n’a pas compris sa mise à l’écart contre Arsenal

Si le Paris Saint-Germain a réalisé une saison historique, se hissant enfin au sommet de la plus belle compétition d’Europe, ça n’était pourtant pas parti de la meilleure des manières. Pour le deuxième match européen, Luis Enrique avait décidé de se passer d’Ousmane Dembélé contre Arsenal, piquant au vif un attaquant qui manquait encore trop de réalisme. Et le résultat a choqué. En moins de quatre mois qui ont suivi, le Français a inscrit plus de trente buts toutes compétitions confondues, remettant le PSG sur les rails.

Ousmane Dembélé est revenu sur cet événement de la saison parisienne dans une interview accordée à France Football : «je ne sais pas pourquoi. On ne s’est pas disputés, il a fait un choix et voilà. Comme je l’ai dit, c’est surtout l’équipe qui a élevé le niveau durant la seconde partie de saison et c’est ce qui a fait que j’ai été performant. Ça n’a rien changé pour moi. Dès le début de la saison, je voulais marquer des buts, délivrer des passes décisives, être là pour l’équipe», a raconté l’ancien Barcelonais.