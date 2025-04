Mercato : Carlo Ancelotti a recommandé 4 recrues au Real Madrid

À l’heure où la presse espagnole assure que Xabi Alonso est en passe de lui piquer sa place sur le banc de touche du Real Madrid, Carlo Ancelotti avait répondu avec force. « Le club est conscient que l’année a été plus compliquée que l’année dernière. Et c’est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, très heureux, avec beaucoup de pression, mais c’est toujours comme ça. Vous voyez le succès de très près et il est normal que le stress augmente, mais le stress est un carburant pour moi, il ne me dérange pas, il me donne plus d’énergie pour penser à d’autres choses. Jusqu’à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais aux transferts pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison. »

S’il assure ne pas avoir parlé mercato avec sa direction, Ancelotti serait quand même bien plus actif en coulisses. Dernièrement, nous vous avions indiqué que la Casa Blanca avait trois objectifs pour le prochain mercato estival : un défenseur central, un latéral droit et un milieu de terrain. Pour ce qui est du poste de central, Dean Huijsen revient avec insistance, même si Chelsea aimerait coiffer toute la concurrence au poteau. Pour ce qui est du latéral droit, tout Madrid affirme que l’arrivée de Trent Alexander-Arnold est bouclée. Enfin, Martín Zubimendi est le nom le plus évoqué pour l’entrejeu, même si Arsenal reste un concurrent sérieux.

Des cibles coûteuses

Sport nous apprend qu’Ancelotti aurait également recommandé quatre autres noms à sa direction. Pour le secteur défensif, l’Italien aurait cité William Saliba. Le Français d’Arsenal ne traverse pas sa meilleure période actuellement, mais son nom est souvent revenu dans les travées du Bernabéu. Lors du quart de finale retour à Madrid, il avait d’ailleurs parfaitement muselé Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2027, il est estimé à 80 M€. Une alternative moins onéreuse aurait également été proposée par Carletto : Manuel Akanji. Défenseur polyvalent de Manchester CIty, le Suisse est lui aussi sous contrat jusqu’en 2027 et possède l’avantage de pouvoir dépanner au poste de latéral. Un avantage non négligeable pour le Real Madrid actuel. Sa valeur marchande serait de 40 M€.

Enfin, Ancelotti aurait soufflé deux noms un peu plus clinquants pour le milieu de terrain. Le premier est celui de l’Argentin de Liverpool Alexis Mac Allister. Le quotidien espagnol rappelle que le coach madrilène avait déjà recommandé son profil aux Merengues lorsque le champion du monde 2022 évoluait encore à Brighton. Cependant, Mac Allister fait partie des tauliers des Reds et sera plus que difficile à déloger. Sous contrat jusqu’en 2028, il est estimé à 90 M€ minimum. Le dernier nom cité est celui de l’Italien Sandro Tonali. Revenu sur les terrains après sa longue suspension, suite son affaire de paris sportifs, l’ancien Rossonero a immédiatement retrouvé la flamme. La presse anglaise assurait dernièrement que Tonali aurait des envies d’ailleurs et que le PSG suivrait toujours son cas. Lié aux Magpies jusqu’en 2028, Tonali serait le remplaçant rêvé de Toni Kroos pour Ancelotti.