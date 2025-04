Mercato : les trois priorités du Real Madrid

Un séisme. Ce mercredi, le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale après sa défaite face à Arsenal. Au-delà de l’élimination, la formation madrilène a montré un visage inquiétant avec une incapacité à se montrer dangereux. Kylian Mbappé a encore une fois été transparent et peu dangereux, Rodrygo a été trop discret et Vinicius Jr a été trop maladroit. Même sans se focaliser sur les individualités, le collectif madrilène n’a jamais semblé en mesure de proposer quoi que ce soit. Et cela fait un moment que ça dure.

Le Real Madrid obligé de réagir…

Cette saison, Carlo Ancelotti n’a pas été capable de créer une tactique autour de son effectif. Après l’élimination, le gardien Thibault Courtois tenait d’ailleurs des mots forts.« Nous, on centre beaucoup, mais cette année en attaque, on n’a pas Joselu, un attaquant né. Au lieu de centrer, on aurait peut-être dû jouer au football. On ne peut pas toujours s’attendre à ce que les quatre attaquants dribblent trois joueurs et marquent un but magnifique. En tant qu’équipe, on doit mieux attaquer et mieux défendre. J’ai l’impression que nous formons une équipe, mais des fois, on doit plus jouer en équipe, que de façon individuelle. S’ils doublent le marquage sur Vini ou Kylian, un deux contre un peut fonctionner une fois, mais pas cinq», lançait le portier belge.

Et si Ancelotti est désormais sûr de quitter le banc madrilène en fin de saison (voire avant selon la presse anglaise), il a déjà transmis à sa direction les lacunes de son effectif. Le technicien italien a prévenu sa direction : pour la saison prochaine, le club doit obligatoirement recruter un défenseur central et un latéral droit en priorité. Trent Alexander-Arnold va débarquer libre cet été sauf retournement de situation. En défense centrale, le club sait qu’il ne peut plus bricoler. Mais il hésite toujours à mettre l’argent sur la table pour s’offrir la priorité à ce poste : Dean Huijsen (60 millions d’euros).

Mais pas question de faire des folies !

Même son de cloche au milieu de terrain. Carlo Ancelotti avait réclamé un milieu pour remplacer Kroos qu’il n’a finalement jamais eu. Cet été, le club aimerait bien faire Martín Zubimendi mais la Sociedad réclame aussi 60 millions d’euros. Concernant ce dossier, selon nos informations, le joueur a fait d’un transfert à Madrid sa priorité. Les contacts sont continus et il a d’ailleurs refusé cet hiver Arsenal. Si la direction n’est pas trop emballée à l’idée de dépenser des sommes XXL, l’élimination pourrait pousser Florentino Perez à frapper fort et ne pas se contenter que de Trent Alexander-Arnold comme c’était prévu de base. Mais pour le reste, le club ne fera pas de folies. Et c’est visiblement ce que regrette la presse madrilène ce vendredi matin. AS explique que le club veut toujours rester dans sa politique de récupérer des joueurs libres.

Dans ce sens, l’échec Alphonso Davies, ciblé pour renforcer le couloir gauche et qui a finalement prolongé au Bayern Munich, n’a pas chamboulé le Real Madrid. Le club madrilène a décidé de continuer l’année prochaine avec un Ferland Mendy souvent blessé, Fran Garcia et un David Alaba qui peut dépanner. Mais c’est aussi le poste de numéro 9 qui inquiète. Alors que tout le monde s’accorde à dire que Mbappé n’est pas un vrai 9 et que le club manque clairement d’une solution à ce poste, la direction des Merengues ne recrutera personne à ce poste et estime que Endrick et Mbappé font largement l’affaire. Au club, on pense que le prochain entraîneur arrivera à proposer une animation offensive différente de Carlo Ancelotti et fera ainsi briller Mbappé. On espère que le futur coach réglera aussi le problème du manque de présence dans la surface. Mais ces choix risquent de faire grincer des dents du côté des supporters madrilènes. Le Real doit vite reconstruire un effectif cohérent s’il veut revenir sur le toit de l’Europe.