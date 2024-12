Real Madrid : Carlo Ancelotti explique pourquoi Endrick ne joue quasiment jamais

Avec la blessure de Vinicius Junior et la convalescence de Rodrygo, Endrick (18 ans) espérait enfin avoir une chance de se montrer un peu plus sous le maillot du Real Madrid. Mais il faut croire que Carlo Ancelotti estime que le jeune Brésilien n’est pas assez prêt pour jouer les premiers rôles chez les Merengues. Il suffit de jeter un coup d’oeil à sa feuille de route pour le constater.

En Ligue des Champions, la recrue estivale n’a joué que 11 petites minutes. Et en Liga, après avoir tâté le banc de touche durant tout le mois d’octobre contre Villarreal, le Celta de Vigo et le FC Barcelone, l’international auriverde a dû se contenter de 15 minutes face à Osasuna et de 3 petites minutes contre Leganés. Et hier, face à Getafe, Endrick (2 buts, 1 passe décisive en 12 matches cette saison) n’est tout simplement pas entré en jeu.

Ancelotti ne l’estime pas prêt

Interrogé sur son choix de se passer une nouvelle fois de son attaquant, Carlo Ancelotti a fait court en conférence de presse. « Il doit travailler. Il n’est pas entré en jeu parce que Mbappé était trop dangereux et que les autres se débrouillaient bien aussi. Il sera prêt pour le prochain match. Si je pense qu’Endrick est le joueur idéal pour gagner, il jouera. » Au Brésil, cette justification n’a pas fait scandale pour autant. Bon nombre sont les observateurs à rappeler qu’Endrick n’est plus la star numéro 1 de Palmeiras et qu’il doit désormais composer avec une concurrence bien plus relevée, même quand certains éléments offensifs sont indisponibles.

Madrid doit disputer trois matches très importants d’ici la fin de l’année 2024 (Athletic, Girona, et l’Atalanta en C1). Trois rencontres que la Casa Blanca doit gagner pour espérer repasser devant le Barça en championnat et surtout pour rester en vie en Ligue des Champions. Endrick fera-t-il preuve de patience s’il continue à ne pas être utilisé ? Pour rappel, des clubs tels que Valladolid et Southampton auraient manifesté un intérêt pour prêt en janvier.