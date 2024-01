Vidéo : la performance folle d’Ounahi choque les réseaux

Pour son entrée en lice dans cette CAN 2023, le Maroc a dominé sans trembler la Tanzanie (3-0) et débute parfaitement la compétition. Et les Lions de l’Atlas ont pu compter sur le milieu de terrain phocéen Azzedine Ounahi pour y parvenir. Auteur d’un but et d’une superbe performance , le joueur a été encensé sur le réseau social X.

