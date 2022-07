Amicaux : le FC Barcelone et la Juventus dos à dos malgré un grand Dembélé, le Real Madrid cale face au Club América

Après avoir remporté le Clasico du week-end sur le score de 1-0, le FC Barcelone faisait face à un nouveau gros poisson cette nuit. Un duel face à la Juventus pour lequel Xavi faisait encore tourner son équipe, avec un trio Aubameyang-Lewandowski-Dembélé devant, alors que Kessié accompagnait Busquets et Nico dans l'entrejeu. Et s'il y a un homme qui sort grandi de ce match, c'est Dembouz. Intenable sur son côté, le Français a mené l'attaque catalane. Un premier golazo peu après la demi-heure de jeu, mystifiant de nombreux défenseurs avant de se présenter dans la surface et conclure à merveille (1-0, 34e).

Entre temps, Moise Kean avait réduit l'écart, mais le Français récidivait dans la foulée avec un nouveau but similaire au premier (2-1, 40e), petit pont sur Cuadrado inclus, avant d'enclencher une frappe du gauche. En deuxième période, le rythme a un peu baissé, comme c'est habituel dans ces rencontres à cause des nombreux changements. En face, Kean également redoutable et égalisait, s'offrant lui aussi un doublé, profitant des errements défensifs barcelonais. Les pépites Gavi et Pablo Torre montraient de belles choses, alors que Frenkie de Jong était encore aligné en tant que défenseur central. Les deux coachs pourront au moins être satisfaits de la production offensive de leur équipe.

Bonne deuxième période pour Hazard

De son côté, le Real Madrid affrontait les Mexicains du Club América avec un onze plus ou moins titulaire, avec le retour de Karim Benzema devant notamment pour son premier match de présaison, lui qui avait été absent pour le Barça. Vinicius Junior et Asensio complétaient l'attaque, alors qu'on avait droit au trio Casemiro-Kroos-Modric au milieu. Et ça commençait assez mal pour les Madrilènes puisqu'au bout de cinq minutes de jeu seulement, Martin faisait trembler les filets de Lunin, au niveau du point de penalty après une frappe manquée de Layun.

Mais Benzema était en forme, et il allait rapidement égaliser. Un superbe enroulé à ras de terre depuis l'extérieur de la surface ; voilà le petit cadeau offert par le Français aux 40000 spectateurs de l'Oracle Park de San Francisco (1-1, 22e). Au retour des vestiaires, Ancelotti changeait pratiquement toute son équipe et Eden Hazard, fraîchement entré en jeu, y allait de son petit but, sur un penalty provoqué par Vazquez (2-1, 51e). Les Madrilènes dominaient, avec un Belge assez bon devant, tout comme Ceballos et Tchouaméni au milieu. Mais en fin de partie, le débutant Vinicius Tobias fauchait l'ancien Madrilène Fidalgo dans la surface, qui transformait lui aussi son penalty (2-2, 82e). Toujours pas de victoire pour les Merengues cet été donc.