Antoine Kombouaré envoie un message à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant de recevoir la Juventus Turin pour le barrage retour de la Ligue Europa, qu’il a mis en échec au match aller du côté du Piémont (1-1), l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré s’est permis d’envoyer un message, tout en plaisanterie, au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui sera présent à la Beaujoire pour assister à une rencontre entre deux de ses anciens clubs (Nantes entre 1985 et 1989, la Juve entre 1994 et 1999). Les deux ex-Canaris ont d’ailleurs joué 196 rencontres ensemble sous le maillot jaune et vert.

«Après la vraie question c’est, Didier Deschamps vient-il en tant que sélectionneur de l’équipe de France, ancien joueur de la Juventus ou ancien Nantais, a demandé avec le sourire l’entraîneur du club de Ligue 1 face à la presse. Voilà la vraie question. (…) Il sera un peu plus Nantais jeudi, il a intérêt. (…) Ancien Nantais, il faut dire que jeudi il faut qu’il soit pour nous. Voilà, c’est très important. Très important», a déclaré le technicien kanak face aux journalistes.

À lire

Nantes : Antoine Kombouaré se paye la Juventus