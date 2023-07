OM : les mots forts de Kondogbia sur Marcelino

La suite après cette publicité

C’est un des gros coups de ce mercato, en France et peut-être même en Europe. L’Olympique de Marseille a réussi à attirer Geoffrey Kondogbia dans ses rangs. Certes, l’ancien de Monaco avait perdu un peu d’importance à l’Atlético ces derniers mois, mais il avait été très performant sous les ordres de Simeone auparavant. Tout comme il avait brillé à Valence, sous les ordres d’un certain Marcelino, qu’il retrouve donc en terres marseillaises. Tout indique qu’il sera un des cadres du nouveau tacticien phocéen.

Dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’ancien de Valence s’est exprimé sur le coach espagnol. « Au-delà de l’aspect professionnel, c’est quelqu’un que j’apprécie parce qu’il est franc, direct. Il est également très humain, c’est toujours agréable. C’est une pression supplémentaire aussi pour moi parce qu’il ne va pas hésiter à me rentrer dedans et à me dire les choses », a lancé le milieu de terrain, avant d’en dire plus sur sa méthode : « c’est un coach qui a quatre ou cinq idées de jeu très claires et il va faire en sorte que le joueur soit convaincu dans un premier temps. Il est très exigeant bien évidemment. C’est indispensable au haut niveau, sinon tu ne peux pas obtenir ce qu’il a obtenu au niveau du palmarès. Il aime le jeu dynamique, que ses équipes explosent vite vers l’avant. Mais la base de tout, pour lui, c’est d’avoir une bonne organisation, d’être bien en place. Il part du principe que c’est la meilleure façon de bien pouvoir attaquer une fois le ballon récupéré ».

À lire

Mercato : Thomas Lemar répond à l’intérêt de l’OM !