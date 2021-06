Euro, France : la FFF perd gros

L’élimination de l’équipe de France en huitièmes de finale de l’Euro 2020 est une déception et une catastrophe à tous les niveaux. Tout le monde s’accordait à dire que la France, championne du Monde en titre, était l’une des favoris à la victoire finale et un retour au pays à un tel stade n’était clairement pas envisagé, et notamment du point de vue économique.

D’après l’Équipe, la FFF enregistrera une perte de 8,5 millions d’euros puisque le président Noël Le Graët avait prévu l’objectif minimum d’atteindre le dernier carré. En sortant seulement de son groupe, les Bleus ont donc rapporté à la FFF 14,25 millions d’euros, soit plus de deux fois moins que ce qu’elle avait rapporté après sa victoire en Coupe du monde en 2018 (32,5 millions). Sur ces 14,25 millions, la FFF va également devoir se séparer de 30%, qui seront reversés et répartis aux joueurs.