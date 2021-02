EdF : Zinedine Zidane répond à Noël Le Graët

La suite après cette publicité

« On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane ». Tels étaient les propos de Noël Le Graët, qui vise un nouveau mandat à la tête de la FFF, à l'antenne de RTL vendredi soir.

Présent en conférence de presse ce samedi avant le duel du Real Madrid face à Valence dimanche (16h15), l'entraîneur tricolore a été interrogé à ce sujet. « Pour l'instant, je suis ici. Je suis bien et j'aime ce que je fais ici. On verra à l'avenir. Moi je pense au jour le jour », a répondu le Marseillais. On n'est donc pas vraiment plus avancé...