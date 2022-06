Le Barça et le Real Madrid s'affronteront en amical à Las Vegas

On connaît la suite de la tournée américaine du FC Barcelone. En effet, alors que des amicaux sont prévus face à deux formations de la MLS, avec l'Inter Miami de David Beckham et les New York Red Bulls, l'équipe menée par Xavi Hernandez jouera deux rencontres de présaison face au Real Madrid à Las Vegas le 23 juillet et la Juventus Turin à Dallas trois jours plus tard.

«Le Barça et le Real Madrid se rencontrent pour la deuxième fois sur le sol américain, après s'être déjà affrontés le 30 juillet 2017 au Hard Rock Stadium de Miami devant 64 000 spectateurs à guichets fermés, dans un match finalement remporté par les Catalans, 3-2 avec des buts de Leo Messi, Ivan Rakitic et Gerard Piqué», peut-on lire dans le communiqué du FCB.