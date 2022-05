Le Barça fera une tournée aux Etats-Unis cet été

Le FC Barcelone fera lever les foules de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, après 2019, le club blaugrana fera son retour aux Etats-Unis dans le cadre d'une tournée amicale avec deux rencontres au programme : l'Inter Miami de David Beckham (19 juillet) et les New York Red Bulls (30 juillet). Il s'agit également du cinquième déplacement de la formation catalane en terres américaines.

«Nous sommes fiers de revenir aux États-Unis et de jouer ces deux matchs dans un pays stratégique pour nous car c'est un territoire où nous avons une grande base de fans et où le football a connu une grande croissance ces dernières années, surtout parmi les nouvelles générations. Cette visite nous permettra de nous rapprocher de nos fans, de partager avec eux nos valeurs et notre sentiment de Barcelone et ce sera l'occasion pour eux d'apprécier notre équipe sur le terrain», a déclaré Juli Guiu, vice-président marketing du club.

