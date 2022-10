Ligue 1 : Strasbourg s'enfonce dans la crise

L'éclaircie n'aura pas duré. C'est le moins que l'on puisse dire. Une semaine après sa première victoire de la saison (3-2), en terres angevines, Strasbourg a rechuté sous la pluie de la Meinau, hier en ouverture la 11e journée de Ligue 1. Pire que ça même, les Alsaciens n'ont pas du tout fait le poids face à un LOSC de plus en plus saignant. Giflés 3-0, ils auraient même pu s'incliner plus largement sans un excellent match de leur gardien Matz Sels. Strasbourg est 15e, à égalité de points avec le premier relégable, alors que 18 équipes n'ont toujours pas joué ce week-end.

La suite après cette publicité

L'heure commence à être grave, surtout que dans le jeu le Racing n'a rien proposé. Il aura fallu attendre la 87e minute pour enfin voir un premier tir cadré (Gameiro). « Par rapport à la manière dont on souhaite jouer, en pressant haut, on n'a peut-être pas les moyens de nos ambitions. On a bien conscience qu'on est engagés dans processus long et difficile », reconnaît Julien Stéphan, rejoint par Thomas Delaine en zone mixte. « On ne s'est pas créé de situation. » Inquiétant pour la suite de la saison, même si Thomasson a fait son retour à la compétition hier, en attendant celui d'Ajorque.

Stéphan : « Toulouse sera davantage une équipe de "notre" championnat actuel »

« La différence était trop importante ce soir (vendredi), poursuit l'entraîneur strasbourgeois. On a été battus par une équipe supérieure dans tous les compartiments du jeu. On n'a pas assez fait avec ni sans ballon. On a trop ouvert d'espaces sur la durée du match tout en se retrouvant rarement en situation favorable dans la surface de réparation. Toulouse sera davantage une équipe de "notre" championnat actuel. C'est là qu'il faudra prendre des points. Je tiens à remercier le public, on aura besoin d'eux tout au long de la saison. »

Cette phrase sur "notre championnat" en dit long sur l'état d'esprit du club. Après une très bonne saison l'an passé, achevée à une 6e place, juste derrière les qualifiés européens, le Racing retrouve peut-être une forme de normalité. Il y a tout de même urgence à prendre des points. Sur les quatre derniers matchs avant la trêve, Strasbourg jouera trois équipes de "son championnat" avec des déplacements à Toulouse et Ajaccio ainsi que la réception de Lorient, en grande forme depuis la reprise. L'idéal serait tout de même de passer le début de l'hiver au chaud, avant de reprendre le 28 décembre prochain... au Parc des Princes.