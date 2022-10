Ligue 1 : Lille enchaîne et fait replonger Strasbourg

Les scénarios se suivent et se ressemblent, ou presque, pour Jonathan David et Lille, faciles vainqueurs à Strasbourg ce vendredi soir (3-0). Enchaîner. Tel était l'objectif commun du RC Strasbourg Alsace et du LOSC Lille au moment de croiser le fer à la Meinau, en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1. Avec, toutefois, deux contextes bien différents de chaque côté. Les Alsaciens de Kévin Gameiro et Colin Dagba, incapables de gagner au cours des 9 premières journées, étaient allés chercher leur première victoire de la saison à Angers la semaine dernière. Les Dogues de Rémy Cabella et Jonathan Bamba restaient eux sur un succès encourageant dans le derby contre Lens.

Au cœur d'une première période peu emballante et surtout marquée par la pluie alsacienne incessante, il aura donc fallu, comme à Pierre Mauroy dimanche dernier, un penalty de Jonathan David juste avant la mi-temps pour débloquer la rencontre (41e). Fautif dans sa surface, Maxime Le Marchand s'en est même très bien sorti et aurait pu écoper d'un deuxième carton jaune. C'est assez logiquement qu'il a d'ailleurs cédé sa place à Ismaël Doukouré à la pause.

Cabella participe à la fête, Strasbourg prend l'eau

Les hommes de Julien Stéphan ont ensuite bien essayé de mettre le feu dans leur jardin, sans toutefois jamais réellement parvenir à inquiéter Lucas Chevalier, à l'instar de cette tête d'Habib Diallo non cadrée (56e). De l'autre côté, Matz Sels a bien essayé de maintenir son équipe à flot en se montrant impérial devant le buteur canadien, idéalement lancé par Adam Ounas sur un contre éclair (58e). Mais David a fini par s'offrir un doublé, en renard des surfaces, sur un centre déposé par Timothy Weah (76e).

Comme l'an dernier, sur cette même pelouse, le n°9 lillois a donc vu double. De quoi faire craquer les locaux, Weah s'offrant lui aussi un doublé de passes décisives pour Rémy Cabella, auteur de son premier but avec le LOSC le jour de son 250ème match de L1 (80e). Il aura fallu attendre la 87ème minute pour voir le premier (timide) tir cadré strasbourgeois... Les Dogues confirment en tout cas avoir repris du poil de la bête en enchaînant un deuxième clean-sheet de rang et surtout une deuxième victoire consécutive, leur permettant de grimper provisoirement en 6ème position. En revanche, le RCSA, qui n'a toujours pas gagné à la maison, retombe dans ses travers et inquiète.