Après le titre en Copa Libertadores, le Botafogo de John Textor sacré champion du Brésil

Le suspense se sera étiré jusqu’à l’ultime journée de championnat, mais au bout du compte, c’est Botafogo qui est sacré. Avec (et même sans) sa victoire obtenue ce dimanche face à São Paulo (2-1), le club Alvinegro a en effet décroché le 3e titre de champion du Brésil de son histoire, son premier depuis 1995. Et même si Savarino (37e) et Gregore (90e) n’avaient pas marqué, les hommes de Textor auraient quoi qu’il en soit été titrés puisque dans le même temps, le Palmeiras d’Estevão s’est incliné face au Fluminense de Thiago Silva.

La suite après cette publicité

Un an après une saison gâchée par ce terrible effondrement dans la dernière ligne droite du championnat, Botafogo n’a pas renoncé à ses rêves et vient donc conclure une saison historique, marquée par un doublé Copa Libertadores - championnat brésilien. On imagine que John Textor aura désormais à cœur de remporter un trophée avec l’un de ses autres bébés : l’OL. Mais en attendant, il faudra gagner un autre match, celui face à la DNCG.