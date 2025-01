Jean-Michel Aulas salue le travail de Nasser Al-Khelaïfi

Invité sur RMC, Jean-Michel Aulas a salué le travail de Nasser Al-Khelaïfi au PSG depuis 2011, soulignant que, malgré la domination du club, le dirigeant de QSI a sauvé le football français. «Aujourd’hui, le foot français est organisé de manière centralisée. Le poids du PSG et du Qatar est énorme, faute d’autres solutions. C’est la solution qui permet au championnat français de fonctionner et d’avoir une équipe susceptible de gagner la Ligue des champions. Je suis persuadé que le PSG va y arriver. C’est une situation où le PSG et Nasser (Al-Khelaïfi) sont omniprésents. Il est très compétent», explique Jean-Michel Aulas.

Avant d’ajouter : «il y a 15 ans, j’avais indiqué que c’était peut-être trop dangereux d’être trop dépendant d’un seul club. Depuis, les choses ont été bien faites. Nasser a bien réussi sur le championnat, il est président de l’ECA. J’ai occupé des fonctions importantes pendant des années. Il est aussi à l’UEFA, très proche d’Aleksander Ceferin. Il a des compétences qui permettent aujourd’hui d’assurer ce qu’il fait pour le PSG et le championnat (…) C’est lui, avec beIN Sports, qui ont sauvé le championnat français».