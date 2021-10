Vidéo : le superbe but sur coup franc d'André-Pierre Gignac avec les Tigres

La suite après cette publicité

André-Pierre Gignac continue de régaler les supporters des Tigres de l'autre côté de l'Atlantique. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille se déplaçait avec les siens sur la pelouse du Cruz Azul dans le cadre de la 13e journée du championnat mexicain. Alors que son coéquipier Hugo Ayala inscrit un but contre son camp au quart d'heure de jeu, l'international tricolore prend ses responsabilités.

Trois minutes plus tard, le buteur de 35 ans évite la défaite à son équipe grâce à un superbe coup franc tiré côté gardien, rentrant grâce à la barre transversale pour son 150e but avec son club actuel. L'autre ex-Marseillais Florian Thauvin était absent sur blessure. Un match nul qui permet aux Tigres UANL de garder sa cinquième place (19 points) et de rester au contrat du podium de la Liga MX, avec provisoirement deux points de retard sur le troisième, le Deportivo Toluca.

Retrouvez les résultats et le classement de la Liga MX.