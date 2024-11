LdC, PSG : la réaction lunaire de Luis Enrique

Le PSG est en très mauvaise posture dans cette Ligue des Champions. Alors qu’un succès était plus que recommandé lors de la réception de l’Atlético de Madrid, les Parisiens ont fini par s’incliner 2-1 sur le fil, la faute à un but de Correa dans les arrêts de jeu. Avec seulement 4 points après 4 matchs et une 25e place au classement, le club de la capitale est en grand danger pour la suite de la compétition. Luis Enrique reconnaît que ça se complique mais il retient surtout les nombreuses occasions manquées… une nouvelle fois.

«Il n’y a pas de mots. Je crois lors de nos 3 matchs à domicile, on a été infiniment supérieur à nos rivaux mais on n’a pas la chance avec nous. Demain, on va se lever, il reste 4 matchs et tant qu’il y aura des matchs, on va se battre. Cela fait 30 ans que je suis dans le foot, et je n’arrive pas à expliquer ça» assure l’entraîneur espagnol sur Canal+ après la rencontre et visiblement marqué physiquement. «Il faut voir le match mais le résultat est totalement injuste» insiste-t-il, alors que son équipe a tardé à mettre la pression.