Robin Le Normand veut battre la France en finale de l’Euro

L’été prochain, l’Euro se déroulera en Allemagne. L’Italie remet son titre en jeu et fera face à d’autres favoris, comme la France, l’Angleterre ou encore l’Espagne, présente dans le même groupe que la Squadra Azzurra. Français naturalisé espagnol, Robin Le Normand (27 ans) fera sûrement partie de la liste de la Roja pour disputer cette compétition, alors qu’il aurait pu également faire partie de la liste des Bleus. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, le natif de Pabu a assuré que son choix était l’Espagne.

«Un dernier appel de Deschamps pour le choix de la sélection ? Une personne comme ça t’appelles et te montre de l’intérêt, c’est valorisant. Je ne vais pas convaincre tout le monde, il y en a forcément qui ne comprendra pas forcément mon choix. Que cela soit ma famille, mes proches, on est tous très heureux», a d’abord rappelé le défenseur central, avant d’évoquer l’Euro l’été prochain et une potentielle finale contre la France. «Une finale France-Espagne à l’Euro ? (rires) avec une victoire de l’Espagne, j’espère. »