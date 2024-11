Inter Milan-Leipzig : les compositions officielles

Les Allemands sont déjà sous pression. Le RB Leipzig se déplace sur la pelouse de l’Inter Milan ce mardi pour le compte de la 5e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. 32es avec zéro point en quatre rencontres, les coéquipiers de Xavi Simons, très décevants pour le moment doivent impérativement s’imposer pour tenter de se rapprocher du PSV Eindhoven 24e avec 5 points, synonyme de qualification en barrages. Face à eux, les Interistes sont toujours invaincus (trois victoires un nul) et sont 5es du classement.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Simone Inzaghi a aligné un 4-5-2 avec une attaque composée de Martinez et Taremi. Barella animera l’entrejeu avec Calhanoglu et Zielinski devant Pavard, De Vrij et Bastoni. Du côté des Allemands, Lukeba est titulaire avec Orban en défense centrale. Openda et Silva sont également alignés dans une attaque à 2.

Les compositions officielles :

Inter Milan : Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Martinez, Taremi.

La suite après cette publicité

Leipzig : Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs - Baumgartner, Kampl, Haidara, Nusa - Silva, Openda.