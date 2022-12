CdM 2022, Croatie : Ivan Perisic est confiant avant d'affronter l'Argentine de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse à la veille d'affronter l'Argentine avec sa sélection (ce mardi, 20h), Ivan Perisic s'est exprimé sur la rencontre mais aussi sur le rôle que jouera Lionel Messi avec l'Albiceleste et n'a pas hésité à comparer la Pulga à Cristiano Ronaldo. «Nous avons vu au dernier tour que le Portugal et Cristiano Ronaldo avaient perdu. Il a participé à cinq Coupes du monde et il n'a pas réussi à en gagner une, et Messi essaie de faire la même chose pour l'Argentine» a d'abord confié le Croate.

Le joueur de Tottenham a ensuite étayé ses propos en confirmant qu'il s'agirait d'un match charnière pour Lionel Messi tout en rappelant que sa sélection était prête pour ce combat épique entre les deux nations. «Il fera donc certainement tout ce qu'il peut pour amener son équipe en finale et remporter le trophée. Mais d'un autre côté, nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner. Ce sera un très bon match, très solide, et nous ferons de notre mieux pour gagner» a notamment conclu le joueur de 33 ans.