L’Olympiacos recrute Stevan Jovetic

Libre et sur le marché, Stevan Jovetic a retrouvé un club. En effet, le Monténégrin de 33 ans va poursuivre sa carrière du côté de la Grèce. L’Olympiacos vient d’annoncer son arrivée ce lundi soir.

Après avoir évolué en Italie, en Angleterre, en Espagne, en France et en Allemagne, où il portait les couleurs du Hertha Berlin l’an dernier, le buteur va donc découvrir un nouveau championnat. Son expérience et ses qualités face au but seront utiles au club du Pirée.