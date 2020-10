OM : André Villas-Boas pourrait finalement prolonger !

Ce samedi soir était particulier pour André Villas-Boas. En effet, le technicien portugais fêtait son 400e match sur un banc de touche, mais aussi ses 43 ans. En plus de cela, ses hommes se sont imposés pour la troisième fois de la saison et surtout leur première à l'Orange Vélodrome dans cet exercice, contre les Girondins de Bordeaux sur le score de trois buts à un. De bon augure avant de démarrer la Ligue des Champions.

En effet, les Marseillais vont débuter leur campagne de C1 ce mercredi en se déplaçant en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos. Pourtant, un doute pointe du côté de la Cité Phocéenne. André Villas-Boas, l'homme qui a donc ramené l'OM dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, arrivera en fin de contrat avant la fin de la saison et jusqu'ici, il s'était montré peu loquace sur son avenir.

Il a parlé à Frank McCourt

Mais la donne a, semble-t-il, changé. « En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir », a-t-il déclaré à l'AFP en ce dimanche. Le technicien doit probablement être rassuré par le dernier mercato, qui porte son empreinte, malgré le raté sur le latéral droit de Genk, Joakim Mæhle, dans les ultimes minutes du marché estival.

Il a ensuite poursuivi, expliquant ne pas vraiment planifier son avenir ailleurs. « J'ai dit au propriétaire, il y a trois, quatre semaines, qu'avec moi il peut être tranquille, je ne suis pas en train de chercher autre chose », a-t-il conclu sur ce sujet. Les fans de l'OM peuvent donc se rassurer, AVB est pleinement investi et surtout pourrait encore prolonger la romance.