Patrick Kluivert va entraîner une nouvelle sélection nationale

Patrick Kluivert va reprendre sa carrière d’entraîneur. L’ancien directeur football du Paris Saint-Germain va devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Indonésie selon le Telegraaf. Il aura pour mission de qualifier sa nouvelle équipe pour le Mondial 2026 (3e de son groupe, derrière le Japon et l’Australie).

Cela fait un peu plus d’un an que l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam n’a plus entraîné après son expérience de cinq mois en Turquie, sur le banc d’Adana Demirspor. Pour rappel, avant son aventure turque, Kluivert avait coaché la sélection de Curaçao et avant été adjoint au sein de la sélection camerounaise.