Ligue Europa : tirage clément pour l'AS Monaco et le FC Nantes, plus compliqué pour le Stade Rennais !

Après le PSG et l’OM, qui connaissent désormais leurs adversaires en phase de groupe de Ligue des champions, d'autres écuries françaises devaient être fixées. Avant l'OGC Nice, qualifié en Europa Conference League (tirage à 14h30), le Stade Rennais, l'AS Monaco et le FC Nantes étaient, en effet, concernés par le tirage au sort de la Ligue Europa, remportée par l'Eintracht Francfort la saison passée.

Placés dans le chapeau 2, Monégasques et Rennais pouvaient espérer un tirage clément, étant assurés d’éviter des équipes comme le Feyenoord Rotterdam, le PSV Eindhoven ou encore la Real Sociedad. Pourtant, si l'AS Monaco peut se targuer d'un groupe H globalement abordable avec l'Étoile Rouge de Belgrade (SER), Ferencvaros (HON) et Trabzonspor (TUR), le Stade Rennais devra lui batailler. Placés dans la poule B, les Rennais croiseront ainsi le fer avec le Dynamo Kiev (UKR), Fenerbahçe (TUR) et l'AEK Larnaca (CHY). Un tirage compliqué et des déplacements périlleux en prévision pour la formation bretonne.

Le FC Nantes évite le pire !

Placé dans le quatrième et dernier chapeau, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré pouvait, de son côté, s'attendre à du très lourd. Dans la pire des configurations, l'actuel 15ème de Ligue 1 avait notamment une chance de se retrouver dans un groupe composé de Manchester United, du Feyenoord Rotterdam et du Betis. Finalement, le FCN peut se laisser à rêver avec un tirage bien plus chanceux. Dans le groupe G, les Nantais retrouveront, en effet, l'Olympiakos (GRE), Qarabag FK (AZE) et la formation allemande de Fribourg.

Pour le reste, à noter un groupe A très relevé avec Arsenal (ANG), le PSV Eindhoven (NED), Bodo Glimt (NOR) et le FC Zürich (SUI). Tenante du titre, l'AS Roma croisera, quant à elle, le fer avec le Ludogorets Razgrad (BUL), le Betis (ESP) et le HJK Helsinki (FIN). Enfin, Manchester United, placé dans le groupe E, devra se défaire de la Real Sociedad (ESP), du Sheriff Tiraspol (MOL) et de l'Omonia Nicosie (CHY). À noter que la phase de groupes de la Ligue Europa se disputera du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie).

Le tirage au sort complet

Groupe A

Arsenal (ANG)

PSV Eindhoven (NED)

Bodo Glimt (NOR)

FC Zürich (SUI)

Groupe B

Dynamo Kiev (UKR)

Stade Rennais (FRA)

Fenerbahçe (TUR)

AEK Larnaca (CHY)

Groupe C

AS Rome (ITA)

Ludogorets Razgrad (BUL)

Betis Séville (ESP)

HJK Helsinki (FIN)

Groupe D

Braga (POR)

Malmö FF (SUE)

Union Berlin (ALL)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Groupe E

Manchester United (ANG)

Real Sociedad (ESP)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Omonia Nicosie (CHY)

Groupe F

Lazio Rome (ITA)

Feyenoord Rotterdam (NED)

Midtjylland (DAN)

Sturm Graz (AUT)

Groupe G

Olympiakos (GRE)

Qarabag FK (AZE)

SC Fribourg (ALL)

FC Nantes (FRA)

Groupe H

Étoile Rouge Belgrade (SER)

AS Monaco (FRA)

Ferencvaros (HON)

Trabzonspor (TUR)

Le calendrier de la Ligue Europa 2022/2023

Qualifications

- Troisième tour de qualification : 4 et 11 août 2022

Barrages : 18 et 25 août 2022

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe