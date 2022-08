Ligue des Champions : tirage au sort de rêve pour l'OM, le PSG devra batailler !

Barrages officiellement terminés, place aux choses sérieuses. À 18 heures, le tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions se tenait, ce jeudi à Istanbul, ville-hôte de la finale de l'édition 2022/2023. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qualifiés pour la Coupe aux grandes oreilles, sont désormais fixés et connaissent leurs futurs adversaires. De retour en Ligue des Champions, les hommes d’Igor Tudor, placés dans le chapeau 4, s'en sortent très bien !

Pouvant s'attendre au pire avec le Real Madrid, tenant du titre, Liverpool, Chelsea, l’Inter ou le Borussia Dortmund comme potentiels candidats, l'OM se retrouve finalement dans un groupe plus qu'abordable. Placé dans la poule D, les Olympiens croiseront ainsi le fer avec l'Eintracht Francfort, dernier vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham et le Sporting Portugal. Un tirage qui s'avère plus que clément pour les Marseillais quand on connaît les adversaires évités.

L'OM s'en sort très bien, le PSG doit se méfier !

De son côté, le Paris Saint-Germain, qui pouvait également s'attendre à un tirage délicat avec le FC Barcelone, l’Inter et les Rangers comme possibles adversaires, hérite finalement d'un groupe relativement abordable mais devra, malgré tout, batailler. Placé dans la poule H, les hommes de Christophe Galtier retrouveront ainsi la Juventus Turin de Angel Di Maria et Adrien Rabiot. Par ailleurs, les Rouge-et-Bleu affronteront le Benfica et le Maccabi Haïfa. Des confrontations abordables mais qui devront susciter la plus grande rigueur.

Pour le reste, à noter un groupe C «de la mort» avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et le Viktoria Plzen. De son côté, le Real, tenant du titre, retrouvera le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Autre poule très relevée avec l'Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples et les Rangers. Pour rappel, la phase de groupes débutera le 6 septembre prochain.

Le tirage au sort complet de la phase de poules

Groupe A

Ajax Amsterdam (HOL)

Liverpool (ANG)

Naples (ITA)

Rangers (ECO)

Groupe B

Porto (POR)

Atlético de Madrid (ESP)

Bayer Leverkusen (ALL)

Club Bruges (BEL)

Groupe C

Bayern Munich (ALL)

FC Barcelone (ESP)

Inter Milan (ITA)

Viktoria Plzen (RTC)

Groupe D

Eintracht Francfort (ALL)

Tottenham (ANG)

Sporting Portugal (POR)

Olympique de Marseille (FRA)

Groupe E

AC Milan (ITA)

Chelsea (ANG)

Salzbourg (AUT)

Dinamo Zagreb (CRO)

Groupe F

Real Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic Glasgow (ECO)

Groupe G

Manchester City (ANG)

Séville FC (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Copenhague (DAN)

Groupe H

PSG (FRA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Maccabi Haïfa (ISR)

Le calendrier complet de la phase de groupes de la Ligue des Champions

Journée 1 : 6-7 septembre

Journée 2 : 13-14 septembre

Journée 3 : 4-5 octobre

Journée 4 : 11-12 octobre

Journée 5 : 25-26 octobre

Journée 6 : 1er-2 novembre

* Avec un tirage au sort des 8es de finale prévu le 7 novembre pour les heureux élus.

