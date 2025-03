Khvicha Kvaratskhelia menace Liverpool, le Real Madrid dépasse le milliard de revenus

Liverpool-PSG s’annonce bouillant

L’OM n’a pas préparé à la perfection le Classique avec cette défaite face à Lens (0-1), au contraire de PSG. Les Parisiens ont fait le plein de confiance avec cette victoire 4-1 à Rennes, quelques jours avant le match le plus important de la saison contre Liverpool mardi. Nouveau doublé pour Dembélé, qui confirme son statut de meilleur buteur de Ligue 1. Il sera très attendu lors du choc. Du côté des médias anglais, on a observé la performance parisienne en vue du match retour. Et la presse britannique relaye les mots de Khvicha Kvaratskhelia. Celui qui a refusé de signer chez les Reds, il y a six mois, pour finalement rejoindre Paris, retient l’attention. Il est confiant et prévient Liverpool, le PSG répondra présent au retour : « Nous avons eu tellement d’occasions de marquer lors du premier match et nous étions la meilleure équipe. C’est une bonne équipe et Anfield est un bon terrain pour eux. Mais nous pouvons tirer beaucoup de confiance de la façon dont nous avons joué et si nous sommes les mêmes lors du deuxième match, je pense que nous marquerons les buts dont nous avons besoin. » Le choc est lancé !

Le milliard atteint par le Real

Le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano. Le Real entre dans la phase décisive de sa saison. Ancelotti va faire tourner au maximum malgré le manque de marge de manœuvre, Bellingham devrait faire son retour après sa suspension. Madrid, en tout cas, peut se féliciter pour sa réussite en dehors des terrains. Le club a présenté et rendu public le rapport économique pour la moitié de cette saison, et les prévisions indiquent dépasser 1 200 millions d’euros de revenus au 30 juin, ce qui, en fonction des succès sportifs, pourrait atteindre environ 1 300 millions d’euros. Dans le détail, le Real Madrid a reçu 590 millions d’euros, avec une augmentation significative par rapport au premier semestre de la saison dernière, des revenus marketing (70M€) et du stade (54M€), jusqu’à un total de 558 millions au 31 décembre, contre 460 millions d’euros en 2023-2024. Dans le poste investissements, 201 millions d’euros sont inclus contre 165 millions d’euros de la saison précédente. Les événements et concerts ont généré un revenu de 12 millions d’euros au cours des six premiers mois de la saison.

Le Bayern mise sur l’avenir

Pour les 125 ans du club, le Bayern a subi une remontada contre Bochum 3-2. Malgré cette déconvenue, le club pourra se consoler avec l’avancée en coulisse de plusieurs dossiers. Par exemple, la prolongation de Kimmich, en bonne voie selon Bild, la signature est attendue dans les prochains jours jusqu’en 2029. Un succès important pour Max Eberl et Christoph Freund qui veulent construire le Bayern des prochaines années autour de lui. Pour cela, ils ont déjà prolongé à long terme Jamal Musiala (22 ans/contrat jusqu’en 2030), Alphonso Davies (24 ans/contrat jusqu’en 2030) et Neuer (38 ans/contrat jusqu’en 2026). Kane sera là jusqu’en 2027, Olise 2029, Musiala 2030 et Stanišić 2029. Mais les travaux sur le cadre des Munichois sont loin d’être terminés. Cette équipe trouve sa stabilité.