Anthony Lopes envoie un message fort à Peter Bosz

Peter Bosz est cash. Quand un journaliste lui a demandé s'il se sentait menacé, le technicien néerlandais a répondu oui, tout en ajoutant que cela été logique après quatre défaites. Dos au mur, le coach peut compter sur le soutien d'Anthony Lopes. En conférence de presse, le portier lyonnais a volé au secours de son entraîneur actuellement fragilisé.

«J'ai une très bonne relation avec lui (...) Quand il y a une équipe en difficulté, c'est toujours le coach que l'on pointe du doigt. Dans notre esprit et le mien, on ne lâchera personne. J'ai des valeurs, du respect. On ira au bout des choses. Mais pour aller au bout, il faudra mettre plus de choses que lors des quatre derniers matches.» Le match de vendredi soir face au TFC sera l'occasion parfaite pour joindre l'acte à la parole.