Discipline : l'AS Saint-Etienne très lourdement sanctionnée

La suite après cette publicité

Cet été, il n'y a pas que le mercato ou le passage devant la DNCG qui anime l'actualité de certains clubs. Du moins, pas du côté de l'AS Saint-Etienne. En plus de la relégation en Ligue 2, du possible rachat du club par un fonds d'investissement américain, les dirigeants stéphanois attendaient aussi et surtout la décision de la commission de discipline après les énormes débordements survenus lors du match retour face à Auxerre à Geoffroy Guichard. Alors que le club venait tout juste de perdre la séance de tirs au but face à Auxerre et donc d'être condamné à la Ligue 2, les supporters étaient rentrés sur le terrain et avaient jeté des fumigènes sur certains joueurs.

Des actes qui ont eu de lourdes conséquences puisque la LFP avait décidé le 30 mai 2022 de mettre le dossier en instruction. Finalement, presque un mois plus tard, la sanction est tombée. Et comme prévu, l'AS Saint-Etienne est lourdement sanctionnée.« Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce les décisions suivantes à l’encontre de l’AS Saint-Étienne : six points de pénalité, dont trois avec sursis, applicables sur la saison 2022-2023, six matchs à huis clos du stade Geoffroy-Guichard, dont deux avec sursis», peut-on lire dans le communiqué de la Ligue.

L'ASSE ne fera pas appel

Alors que sportivement le club est déjà en difficulté avec cette relégation en Ligue 2, la tâche va donc être encore plus dure pour le nouveau coach Laurent Batlles puisque le club va donc commencer la saison prochaine avec -3 points au classement. Et il faudra être irréprochable toute la saison, car un autre débordement entraînerait donc une nouvelle sanction de 3 points supplémentaires. Une grosse pénalité surtout que les Verts vont ainsi devoir jouer sans leurs supporters pendant 4 rencontres au minimum à domicile. Même son de cloche, en cas de débordements, la LFP sanctionnera de deux nouveaux matches à huis clos le club.

Depuis cette annonce, l'AS Saint-Etienne a d'ailleurs communiqué et a annoncé ne pas faire appel de la décision. «Le 29 mai dernier (...) Plusieurs d'entre eux (les spectateurs) se sont rendus coupables d'actes inacceptables que le club a immédiatement condamnés. Ces violences, qui ont suivi un envahissement de terrain, on fait de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre, les agents de sécurité et les spectateurs présents. (...) Eu égard à la nature des faits incriminés, l'ASSE a décidé de ne pas faire appel de la décision. Le club en appelle avec gravité à la responsabilité de chacun afin que ces actes inqualifiables ne se reproduisent plus jamais à Geoffrey Guichard», peut-on notamment lire dans le communiqué du club.