L’incroyable imbroglio entre Mahmoud Dahoud et la Syrie

Apparu à deux reprises avec l’Allemagne depuis 2020, Mahmoud Dahoud a décidé de changer de nationalité sportive et d’opter pour la Syrie, son pays natal. Convoqué par Hector Cuper à l’occasion de la trêve internationale de mars, le milieu de terrain de Stuttgart a toutefois fait faux bond à son sélectionneur, et ce, en marge d’une double confrontation contre la Birmanie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. «Ce matin, Mahmoud Dahoud a quitté notre camp de l’équipe nationale à Al-Khobar, en Arabie saoudite, en raison de notre incapacité à répondre aux exigences transmises par son agent», a indiqué la Fédération syrienne de football via un communiqué officiel.

Dans la foulée, le joueur de 28 passé par Dortmund et Brighton a tenu à clarifier son choix. «En tant que professionnel expérimenté du football, je pense profondément que chaque joueur devrait être capable de donner le meilleur de lui-même pour honorer son pays, son drapeau et son équipe nationale. Et pour ce faire, chaque joueur doit être placé dans les meilleures conditions possibles, en particulier sur le terrain. Si vous n’avez pas le droit d’être une solution, au moins vous n’avez pas à faire partie du problème», a rétorqué le natif d’Amouda dont l’aventure avec les Aigles de Qasyoun démarre visiblement par un malentendu…