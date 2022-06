Zinedine Zidane revient sur la finale de la Coupe du Monde 2006

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, l’ancien milieu offensif français, Zinedine Zidane a évoqué la finale de la Coupe du Monde 2006 perdue face à l’Italie. Le Français de 49 ans est notamment revenu sur sa légendaire panenka face à Gianluigi Buffon et sur son coup de boule contre Marco Materrazzi, qui lui avait valu d’être expulsé.

«La panenka ? De la technique, c'est sûr, ce n'était pas un grain de folie, c'est le geste qu'il fallait faire. J'ai quelques secondes pour choisir mon geste, il fallait inventer quelque chose face à un gardien qui me connait bien. Ensuite, je pense que Bixente (Lizarazu), c'est le seul qui aurait pu me contenir. On ne peut pas refaire le passé, je ne suis pas fier de cela, mais cela fait partie de mon parcours. On ne fait pas tout parfaitement, c'était un moment compliqué», a expliqué Zizou.