Zinedine Zidane prépare déjà son arrivée à la tête de l’équipe de France

Le 8 janvier dernier, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait officiellement son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. «Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s’arrêtera là parce qu’il le faut à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau (…) On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu’elle sera mais elle sera très bien aussi.»

DD s’exprime sur ZZ

Rapidement, tous les regards se sont tournés vers Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l’ancien milieu de terrain attend depuis une belle opportunité. En Espagne, les médias sportifs expliquaient que seulement deux projets pourraient éventuellement lui donner envie de reprendre du service, à savoir un retour au Real Madrid et la possibilité de diriger l’équipe de France. Si le banc madrilène semble promis à Xabi Alonso après le départ de Carlo Ancelotti, celui des Bleus paraît enfin accessible.

Même si le nom de Thierry Henry, qui a fait de belles choses avec les U21 et les U23 lors des JO de Paris 2024 est aussi cité, c’est surtout celui de Zizou qui revient depuis l’annonce de DD. Interrogé à ce sujet, Deschamps a donné son avis sur ZZ. «Oui, bien sûr, il y a beaucoup de respect entre nous. On s’est vus la dernière fois à l’été 2023, on doit se revoir l’été prochain, pour les mêmes raisons. Zizou est un très bon candidat, naturel et j’ajouterai attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie (…) Je viens de le dire. C’est un très bon candidat, naturel. Après, c’est sa décision, et celle du président».

Zizou travaille déjà sur son arrivée en 2026

Philippe Diallo, le boss de la FFF, s’est, lui aussi, exprimé là-dessus. «Il est l’un des monuments du football français et du football mondial. C’est lui qui a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football». Et visiblement, de premiers échanges ont eu lieu entre la Fédération Française de Football et Zinedine Zidane. En effet, Mundo Deportivo révèle ce lundi que l’ancien n°10 des Bleus planifie déjà son arrivée à la tête de l’équipe nationale tricolore.

En coulisses, il travaille déjà main dans la main avec la FFF afin que la transition se passe au mieux une fois qu’il prendra les commandes de la sélection française. De plus, MD ajoute qu’il devrait signer un contrat sans date de fin et qu’il pourrait rester aussi longtemps qu’il le souhaite, si bien sûr les résultats suivent. Une sacrée nouvelle donc pour Zinedine Zidane, qui attendait son heure depuis très longtemps, mais aussi pour l’équipe de France, qui a visiblement trouvé le successeur de DD d’après le média ibérique.