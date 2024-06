Euro 2024 : Jamal Musiala voit grand avec l’Allemagne

En 2024, l’Allemagne a retrouvé de belles couleurs. En difficulté ces dernières années avec des résultats bien en deçà de son potentiel, la Mannschaft a gagné trois des quatre matchs disputés cette année (contre la France, les Pays-Bas et la Grèce). Cela est notamment dû à l’apport de leurs deux pépites offensives, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Le joueur du Bayern croit beaucoup en l’entrejeu de sa sélection. Son association avec Florian Wirtz et İlkay Gündoğan peut faire des merveilles.

« Nous pouvons devenir un triangle magique ! Nous voulons prendre un peu de risque et être créatifs. Dans le tournoi, nous aurons des équipes profondes. Nous avons juste des joueurs qui peuvent créer quelque chose à partir de rien. (…) Florian (Wirtz) et moi avons le même âge et aimons jouer simplement », a-t-il exprimé dans Bild.