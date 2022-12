CdM 2022, Angleterre : Harry Kane sort du silence après son penalty raté

La suite après cette publicité

Il aurait pu entrer dans l'Histoire... mais le football en a décidé autrement. Auteur d'un très bon match face aux Bleus, Harry Kane avait égalisé en transformant un penalty en deuxième mi-temps. Mais alors que les Bleus avaient repris l'avantage, un autre penalty avait été offert aux Anglais. Et cette fois, Harry Kane a complètement loupé sa tentative face à son coéquipier en club, Hugo Lloris.

Après ce terrible échec, le buteur des Three Lions s'est expliqué sur ses réseaux sociaux. «Entièrement dégoûté. Nous avons tout donné et tout s'est joué sur un petit détail dont je suis responsable. On ne peut pas s'en cacher, ça fait mal et il faudra du temps pour s'en remettre, mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s'agit d'utiliser cette expérience pour être plus fort mentalement et physiquement pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté tout au long du tournoi, cela signifie beaucoup», a-t-il écrit.