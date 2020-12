Borussia Dortmund : Erling Braut Håland raconte ses meilleurs souvenirs de sa folle année 2020

33 réalisations et 6 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues avec le Borussia Dortmund. Six buts et une offrande en cinq sélections avec la Norvège. Actuel meilleur buteur de la phase de poules de Ligue des Champions avec 6 pions en 4 apparitions. Vainqueur du Golden Boy récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. 2020 a sans contestation possible été l'année d'Erling Braut Håland (20 ans). VG n'a pu que s'incliner devant le phénomène, décernant au redoutable buteur le prestigieux prix de sportif norvégien de l'année, écrivant son nom au palmarès aux côtés d'autres footballeurs comme John Carew, Ole Gunnar Solskjaer et John Arne Riise.

La suite après cette publicité

Invité à se retourner sur ses derniers mois fous, le jeune homme a raconté ses meilleurs souvenirs. «C'est difficile de choisir juste un moment, mais si je dois en choisir un seul, ce serait soit mes débuts avec Dortmund, soit mon premier match en Ligue des Champions avec Dortmund contre le PSG», a-t-il lâché avant de développer. «Le BVB, j'y suis depuis deux semaines et demie, j'étais un peu blessé, je ne sais pas si je suis dans l'équipe pour le premier match, je ne démarre pas, je prends place sur le banc, l'équipe a du mal, puis j'entre et je marque un coup du chapeau».

Son plus beau but en 2020 contre le PSG

Son doublé face au Paris SG en 8e de finale aller de C1 (2-1) l'a aussi profondément marqué. Plus particulièrement son deuxième but, d'une frappe sèche qui avait transpercé Keylor Navas. «C'est sûrement le plus beau but que j'ai marqué en 2020. Je pense que c'est le cas. Alors, c'était simplement… bonne question… c'était un bon moment, je dois dire. C'est difficile de poser des mots dessus. C'est une image incroyablement énorme. Simplement un bon moment», s'est-il tendrement souvenu en regardant les images de sa célébration avec Raphaël Guerreiro.

Le PSG restera donc un des meilleurs souvenirs de l'année de Håland. La réciproque est sans doute vraie, puisqu'au retour, Neymar et sa bande avaient brisé la malédiction des 8es de finale en éliminant le club de la Ruhr et en chambrant comme il se doit la célébration lotus du Scandinave à l'aller. Blessé depuis quelques semaines et donc à l'arrêt, l'insatiable buteur ne veut retenir que le positif. «Je préfère essayer de ne regarder que les hauts. Ce sont ceux que j'emporterai plus loin. Pour 2021, nous devons alors établir de nouveaux sommets. Il faut se fixer des objectifs élevés», a-t-il conclu. Les défenses de Bundesliga et d'Europe sont prévenues, Erling Braut Håland a bien l'intention de faire encore mieux en 2021 !