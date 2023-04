Brésil : terrible fusillade près du Maracanã après le derby de Rio

Deux supporters de Fluminense ont été violemment attaqués samedi soir dans la la périphérie du stade du Maracanã, peu après le match entre Flamengo et Fluminense (2-0), lors de la finale du championnat régional de Carioca : l’un d’eux est décédé et l’autre est hospitalisé. Le tireur a été arrêté et emmené au poste de police. Selon la Globo, ce dernier a déclaré qu’il y avait eu une lourde dispute au bar, à laquelle il n’avait pas participé au départ. Après avoir été touché par une bouteille en verre, il a décidé de riposter. Un autre fan de Fluminense a également été pris pour cible dans la fusillade, et a été transporté dans un hôpital privé de la région pour recevoir des soins. En état d’urgence absolue, il a subi trois perforations et sera opéré dans la nuit.

D’après le bureau de presse, les pompiers ont été appelés à 23h16 pour répondre à un incident impliquant une victime abattue sur la Rua Isidro de Figueiredo. Arrivés sur place, les sauveteurs ont constaté la mort d’un homme de 40 ans. A 01h38, le corps du fan assassiné a été évacué des lieux de l’incident par un véhicule de la Protection Civile. La Rua Isidro de Figueiredo, où l’incident s’est produit, se trouve à proximité des portes qui donnent accès au secteur sud de Maracanã, une zone destinée aux fans de Fluminense. Les victimes se trouvaient dans un bar lorsqu’elles ont été abattues.

