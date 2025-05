FC Barcelone : Raphinha veut remporter la Ligue des Champions

Pour sa première saison sur le banc de touche du FC Barcelone, Hansi Flick aura réussi à ramener le club blaugrana sur le devant de la scène. Sur le plan national, son équipe a tout raflé : un titre de Liga acquis, qui plus est en battant par deux fois le Real Madrid, une Coupe du Roi, également acquise contre les Merengue, ainsi qu’une Supercoupe d’Espagne, glanée en remportant une nouvelle fois la finale face à la Maison blanche, et de fort belle manière. Mais au niveau européen, les Catalans se sont cassé les dents sur l’Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Et cela semble être resté en travers de la gorge de Raphinha.

À l’issue de la rencontre face à l’Espanyol ayant permis aux Culés d’être officiellement champions d’Espagne, le Brésilien s’est montré déterminé à remporter la coupe aux grandes oreilles dès l’an prochain : « j’ai gagné toutes les compétitions en Espagne avec ce maillot, il faut maintenant qu’on gagne la Ligue des Champions, ce n’est pas seulement notre rêve mais celui de tous les supporters, on était proche mais on donnera tout la saison prochaine. » Une chose est sûre, son écurie fera partie des favoris.