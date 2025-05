PL : Chelsea enfonce un peu plus Manchester United

Suite de la Premier League ce vendredi avec Chelsea qui recevait Manchester United pour le compte de la 37e journée. Pour les Blues, une victoire était obligatoire pour rêver de la Ligue des champions. Il fallait ainsi prendre des points pour mettre la pression sur Aston Villa, Manchester City voire même Nottingham Forest. Et l’occasion de le faire face à Manchester United, club à l’agonie et 16e du classement cette saison, était donc parfaite.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Chelsea 66 37 +20 19 9 9 63 43 16 Man United 39 37 -12 10 9 18 42 54

Après une rencontre disputée, Chelsea a réussi à assurer l’essentiel avec une courte mais précieuse victoire. Cucurella a inscrit l’unique but de la rencontre alors que United, encore décevant ce soir, avait vu le but de Maguire annulé peu avant. Avec ce succès, la formation d’Enzo Maresca fait une très belle affaire et remonte à la 4e place. Pour United, c’est une nouvelle défaite qui plonge le club dans une nouvelle crise. Une saison humiliante qui ne pourra être sauvée qu’en cas de victoire face à Tottenham en Ligue Europa.