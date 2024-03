Strasbourg-Monaco : les compositions officielles

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit avec Strasbourg qui accueille Monaco à la Meinau (coup d’envoi 15h, un match à suivre sur FM). Les Alsaciens sont au cœur d’une série de huit matches sans victoire et sont les seuls, en Ligue 1, sans le moindre succès en 2024. 13e avec 26 points, deux de plus que Le Havre barragiste, le RCSA doit faire un résultat face à l’ASM. Le club de la Principauté, 3e avec 42 points, est sur courant alternatif cette saison . Cependant, il vient de gagner à Lens et de tenir en échec le PSG et un succès aujourd’hui le rapprocherait de Brest, deuxième avec 46 pts.

Pour cette rencontre, Patrick Vieira, l’entraîneur de Strasbourg, est privé de nombreux joueurs sur blessure (Fila, Sylla, Deminguet, Mothiba, Angelo) et opte pour un 5-4-1 avec une défense Doukouré, Perrin et Sow. Guilbert et Delaine vont évoluer en tant que pistons avec Diarra et Bakwa devant eux. Sissoko et Mwanga seront dans l’entrejeu avec Emegha seul devant. Côté Adi Hutter, coach de l’ASM, il manque du monde derrière (Caio Henrique et Salisu) et au milieu (Camara et Diatta). L’Autrichien aligne tout de même un 4-4-2 intéressant avec Balogun et Ben Yedder devant. Golovin et Minamino vont animer les côtés avec Fofana et Zakaria dans l’axe au milieu. Derrière, Kehrer débute en défense centrale avec Maripan ainsi que Singo et le jeune Ouattara sur les côtés. Majecki est confirmé dans la cage.

Les compositions officielles :

Strasbourg : Bellaarouch – Guilbert, Doukouré, Perrin, Sow, Delaine – Bakwa, Sissoko, Mwanga, Diarra – Emegha.

Monaco : Majecki – Singo, Maripan, Kehrer, Ouattara – Minamino, Fofana, Zakaria, Golovin – Balogun, Ben Yedder.