Man Utd : les supporters ne veulent pas de Memphis Depay

Passé par Old Trafford entre 2015 et 2016, Memphis Depay n’a cependant pas marqué les esprits des supporters de Manchester United. Alors que le Barcelonais pourrait prochainement quitter la Catalogne, des rumeurs ont indiqué qu’un retour en Angleterre n’était pas forcément à exclure pour le Batave, ce que redoutent les fans.

La suite après cette publicité

À lire LOSC : Jonathan David pisté par Chelsea et Manchester United

« Nous avons ramené d’autres joueurs et regardez ce qui s’est passé. Pogba et Ronaldo », a déclaré l’un d’entre eux au Sun. « Non, absolument non, nous avons Sancho et Antony, donc non », a appuyé un second quant à la possibilité de voir le joueur de 28 ans faire son retour à Manchester. Au moins, le message est clair.