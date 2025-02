PSG : le mea culpa surprise de Luis Enrique sur Fabian Ruiz

Au Paris Saint-Germain, quand on parle du milieu de terrain, le nom de Fabian Ruiz (28 ans) n’est pas celui qui vient en premier sur les lèvres des inconditionnels du club de la capitale. À l’heure où on préfère souvent s’enflammer sur le chef d’orchestre Vitinha (4 buts), le nouveau surdoué João Neves (2 buts, 7 passes décisives) ou le prometteur Titi Warren Zaïre-Emery (1 but, 1 passe décisive), Fabian Ruiz ne suscite pas vraiment le même enthousiasme.

Acheté au Napoli par le PSG en 2022 en échange de 22,5 M€, le champion d’Europe espagnol a souvent été critiqué pour son manque d’activité, d’intensité. C’est pourquoi les prestations XXL du joueur l’été dernier avec la Roja à l’Euro 2024 en ont surpris plus d’un. Il y a un Fabian Ruiz discret avec le PSG et un Fabian Ruiz étincelant avec l’Espagne. Face à ces reproches, Luis Enrique est monté au créneau cet après-midi en conférence de presse.

«Au Mondial, je ne l’ai pas amené. C’était une erreur.»

« Je suis très content avec le rendement de Fabian Ruiz depuis la saison passée. Je sais qu’il a eu des moments où, ici, on n’a pas apprécié son apport à l’équipe. Je vous dis que c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai. Dans sa capacité à s’adapter à ses coéquipiers, il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, créer des occasions. Pendant l’Euro, il a été élu meilleur joueur. Je le rappelle, j’ai l’impression qu’on l’oublie », a-t-il confié, avant de faire un mea culpa inattendu.

« Au Mondial (au Qatar, en 2022, ndlr), je ne l’ai pas amené. C’était une erreur, mais à l’époque, je ne le savais pas. Aujourd’hui, je le reconnais. Il peut s’améliorer, comme tout le monde. Il s’entraîne à fond, joue à fond, il est très important pour nous. » Des mots qui raviront sans doute l’ancien joueur du Napoli et qui auront peut-être le pouvoir de booster les performances de l’Espagnol jusqu’à la fin de la saison.

