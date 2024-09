League Cup : Arsenal et Liverpool en démonstration

Suite de ce 3e tour de Coupe de la Ligue anglaise avec les qualifications faciles ce soir d’Arsenal et de Liverpool. Les Gunners n’ont pas fait de détails en battant Bolton 5-1. Raheem Sterling en a profité pour ouvrir son compteur avec son nouveau club, tout comme le jeune Ethan Nwaneri (17 ans). Grand espoir du club, l’attaquant a inscrit ses deux premiers buts chez les professionnels.

global 77 Possession 23 48 Duels gagnés 52 90 Passes réussies 63

Liverpool aussi a le sourire ce soir. Les Reds ont validé leur qualification en battant West Ham, eux aussi sur le score de 5-1. Malgré le but contre son camp de Quansah, les hommes d’Arne Slot ont inversé la tendance grâce à des doublés de Diogo Jota et de Gakpo, plus une réalisation signée Salah. Ils verront le prochain tour.

Les résultats des matchs du soir :

Arsenal 5 - 1 Bolton : Rice (16e), Nwaneri (37e, 49e), Sterling (64e), Havertz (77e) ; Collins (53e)

Liverpool 5 - 1 West Ham : Diogo Jota (25e, 49e), Salah (74e), Gakpo (90e, 90e+3) ; Quansah (csc 21e)