Amical : les seconds couteaux et la jeune garde du PSG s'imposent petitement face à Sochaux

Dernier test avant l'Atalanta Bergame, prévu mercredi prochain. Mais dernier test sans la majorité des titulaires habituels du PSG, laissés au repos par l'entraîneur Thomas Tuchel, qui a installé un onze de départ bis pour l'amical face à Sochaux ce mercredi au Parc des Princes. Dans un stade à huis clos, l'entraîneur allemand a pu faire une revue d'effectif et donner du temps de jeu à des éléments très peu utilisés depuis le retour sur les terrains, comme Draxler, Choupo-Moting, Diallo ou Bernat. Pour le latéral gauche espagnol, espéré apte pour la Ligue des Champions, c'était même la seule possibilité de prendre un peu de rythme, lui qui était indisponible lors des précédentes rencontres.

Dans un 4-3-3 avec Kalimuendo et Sarabia sur les ailes pour servir Choupo-Moting, le PSG était un peu secoué dès le début de match par des Sochaliens bien présents. Mais il allait profiter d'une erreur du gardien Maxence Prévôt, qui dégageait un peu fort dans les jambes de Florentin Pogba. Le défenseur ne parvenait pas à contrôler le cuir qui revenait sur Choupo-Moting. Ce dernier n'avait plus qu'à ajuster, sans mal, le portier adverse (1-0, 15e). Dans la foulée, le PSG mettait le pied sur le ballon et intensifiait son pressing pour le récupérer le plus haut possible. Sochaux était cependant loin d'être ridicule.

Du temps de jeu pour la jeune classe du PSG

Le PSG offrait quand même quelques enchaînements de belle facture à l'image de ce jeu à trois intéressant entre Choupo-Moting, Sarabia et Draxler, qui aboutissait à une main de N'Dour dans la surface. Penalty logique, mais détourné par Prévôt, qui se rattrapait de sa boulette initiale en repoussant la tentative de Paredes (28e). Sochaux répliquait en fin de première période, avec un bon rush de N'Dour notamment (39e). La pause était sifflée à la 40e minute, petite particularité de cette rencontre de 80 minutes seulement. Au retour des vestiaires, Sergio Rico remplaçait Navas. Le PSG dominait globalement la rencontre, et offrait quelques séquences intéressantes pour la sortie du ballon.

Offensivement par contre, c'était forcément moins délié qu'à l'habitude. Choupo-Moting se mettant cependant en évidence, sur une frappe puissante à la 52e minute détournée par Prévôt. Tuchel faisait ensuite entrer sa jeune garde, avec notamment Kays Ruiz et Pembélé, puis Michut, Xavi Simons ou encore El Chadaille Bitshiabu pour les dix dernières minutes. Les très jeunes joueurs faisaient une bonne impression, notamment sur le plan technique, en parvenant à maintenir une circulation de balle très correcte. Score final 1-0. Pas d'enseignements à tirer de cette rencontre en perspective du quart de finale de Ligue des Champions mais du temps de jeu donné aux revenants comme Bernat, aux seconds couteaux comme Draxler, Choupo-Moting ou Diallo et à la jeune classe parisienne.