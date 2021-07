FC Barcelone : rendez-vous au sommet pour Ilaix Moriba

Belle surprise de la saison dernière au FC Barcelone, Ilaix Moriba (18 ans) a disputé 29 rencontres avec les Blaugranas où il a marqué deux buts et délivré quatre passes décisives. De belles prestations qui poussent le FC Barcelone à vouloir prolonger le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022. Pourtant, le dossier avait pris du plomb dans l'aile face aux hautes exigences d'Ilaix Moriba et de ses représentants. Le joueur était même placé sur la liste des transferts pour anticiper une possible non-prolongation.

Néanmoins, d'après les dernières révélations de Sport, les agents d'Ilaix Moriba avaient rendez-vous ce lundi avec les dirigeants catalans afin de trouver un accord. Le club est inflexible et ne veut pas surpayer un joueur qui n'a pas encore suffisamment prouvé. Ilaix Moriba qui aimerait poursuivre au FC Barcelone aurait baissé ses exigences salariales. Le FC Barcelone propose de son côté un contrat long jusqu'en juin 2026.