Euro Espoirs : la France confirme avec la manière face à la Suisse et valide sa première place

Un point. C’est ce dont l’équipe de France avait besoin pour assurer sa qualification en quarts de finale de l’Euro Espoirs 2023. Et pour clôturer cette phase de groupes, les Bleuets affrontaient ce mercredi la Suisse. Troisième de la poule D avant le coup d’envoi, la Nati jouait sa survie dans la compétition, tout en gardant un œil très attentif sur l’autre confrontation du groupe entre l’Italie (2e) et la Norvège (4e).

Lors de l’entame du match, les deux équipes se jaugeaient globalement, même si ces dernières n’hésitaient pas à mettre du rythme dans leurs offensives. Mais au terme d’une série de dribbles dans la surface de réparation des Helvètes, Rayan Cherki obtenait un pénalty après une faute de Fabian Rieder (14e). Dans son face à face avec Amir Saipi, Amine Gouiri ne tremblait pas en le prenant à contre-pied (0-1, 16e). Dans ce début de rencontre idéal, la France perdait toutefois Manu Koné, blessé, remplacé par Enzo Le Fée (19e). Sur leur lancée après l’ouverture du score, les hommes de Sylvain Ripoll continuaient de pousser, avec notamment Gouiri qui tentait sa chance aux abords de la surface après une belle course (22e). Mais les Suisses ne tardaient pas à répondre en étant tout proches d’égaliser après un retourné acrobatique de Zeki Amdouni (23e). De plus en plus dangereux au fil des minutes, les coéquipiers d’Ardon Jashari mettaient en difficulté la défense tricolore, avec notamment une frappe lointaine de Kastriot Imeri qui passait juste à côté des cages de Lucas Chevalier (28e). Et logiquement, les protégés de Patrick Rahmen égalisaient à la demi-heure de jeu après un mouvement remarquable et une conclusion parfaite de Dan Ndoye (1-1, 35e). Après cette égalisation, le tempo de la confrontation retombait jusqu’à la mi-temps.

Les Bleuets font exploser la Nati en deuxième période

Au retour des vestiaires, la Suisse revenait avec les mêmes intentions qu’en fin de première période. Chevalier était obligé de sortir une parade de grande classe face à Amdouni pour empêcher la Nati de prendre l’avantage (51e). Les Bleuets sortaient enfin la tête de l’eau après une nouvelle tentative contrée de Gouiri (56e). De nouveau remuant offensivement, les partenaires de Maxence Caqueret repassaient devant au tableau d’affichage après un but de Bradley Barcola au terme d’une belle action en tandem avec Gouiri (1-2, 65e). En pleine confiance, les Tricolores tuaient tout suspense à un quart d’heure du coup de sifflet final. Cherki, très en jambes ce soir, réalisait le break après une percée de toute beauté conclue par une frappe puissante (1-3, 76e). Le festival bleu-blanc-rouge continuait dans cette fin de match après un but de Caqueret à la conclusion d’un très bon mouvement offensif (1-4, 82e). Le supplice lors de ce deuxième acte se terminait là pour les Helvètes, malgré encore plusieurs occasions pour les Français.

Avec ce succès, la France termine donc première de sa poule après avoir fait le plein lors de ces trois matches. Les Bleuets vont affronter l’Ukraine en quarts de finale le 2 juillet prochain (20h). Dans l’autre confrontation du groupe, l’Italie s’est inclinée face à la Norvège (0-1). Un score qui favorise… la Suisse puisque au terme du goal-average particulier, c’est la la Nati qui sera opposée à l’Espagne en quarts de finale.