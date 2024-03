PSG : Luis Enrique adoube Pep Guardiola

De retour sur la plateforme Twitch, Luis Enrique a été interrogé sur sa relation avec son ancien coéquipier au FC Barcelone et en sélection espagnole, Pep Guardiola. À ce titre, le coach parisien n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’Ibère dont le travail à la tête de Manchester City, à l’image du triplé réalisé la saison passée, force l’admiration.

«Pep, un plus d’être un ami, est quelqu’un de très innovant. Il est l’entraîneur qui a fait le plus évoluer le football dans toute son histoire. Et pourtant, il y a eu énormément de très grands entraîneurs», a déclaré l’Asturien.